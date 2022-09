Sitp2022 : « Crcc a réalisé 60% des chemins de fer, à grande vitesse et charge lourde en zone désertique en Chine »

La 18e édition du Salon de travaux publics qui se tient depuis hier lundi 19 au 22 septembre, au palais des expositions les Pins Maritimes, a vu la participation des quatre grandes entreprises chinoises du Btp, qui ont marqué leur présence avec des stands Galerie d’exposition photos poster de leurs réalisations en infrastructure à l’échelle mondiale et notamment en Algérie, au Moyen Orient et en Afrique, dont Crcc qui se distingue parmi les plus grandes entreprises de construction au monde, selon l’exposition de ses exploits. Elle est classée au 42e rang des 500 entreprises au monde en 2021 et dans le top 3 des 250 plus grands entrepreneurs d’ingénierie et de construction du monde. Plus 600 projets réalisés en dehors de la chine incluant le chemin de fer de la Tanzanie-Zambie et Ankara-Istambul, la Meque-Medine (360km de chemin de fer rapide), en Angola, pour ne citer que ceux-là . Un savoir faire dans la réalisation de tout type de chemins de fer qu’elle veut mettre au service de L’Algérie nous a déclaré sur stand a M You Dingjian, directeur général de Crcc Algérie a bien voulu répondre à nos questions sans détour.

BTP-DZ : Pouvez-vous présenter de nouveau CCRC Algérie et l’environnement du marché algérien dans lequel, elle a évolué ?

M. You Dingjian, dg de Crcc : Grâce à l’amitié entre les deux pays et nos deux peuples, nous avons évolué dans de bonne conditions, avec tout le soutient nécessaire, pour réussir avec succès la réalisation des infrastructures routières nécessaires au développement de l’Algérie. En effet, nous avons participer à la réalisation de l’autoroute Est-Ouest. Vu la qualité de nos travaux, nous avons pu gagner d’autres projets, aussi structurants, tel que la pénétrante autoroutière de Bejaïa de 100 km, actuellement en parachèvement au niveau du tronçon de Sidi Aich, ou nous avons été buté à la complexité sur terrain, ceux qui nous a contraint à reprendre les études. Nous sommes également sur la liaison autoroutière du port de Ghazouat, dans la wilaya de Tlemcen, vers l’autoroute Est-Ouest. Aussi, nous avons un chantier de centrale électrique, nous avons réalisé 30 000 logements AAdl…

CRCC est installée depuis 2006 en Algérie, porte son coeur de métier la construction ferroviaire mais n’a pas réalisé encore de ligne, y-a -t-il des perspectives dans ce domaine, à l’instar de ligne minière …

Il est vrai que China Railway Construction Corporation CRCC a conçu et réalisé plus de 50% des chemins de fer à grande vitesse et plus de 60% en zone désertique, en chine, en revanche en Algérie, ou elle est présente depuis 2006, a plus participé à la réalisations de nombreux projets structurants selon les besoins des clients. En temps qu’entreprise notamment groupe internationale, nous avons l’expertise et les capacités de réaliser tout type de travaux d’infrastructures, aidant au développement des pays. Je saisi cette occasion que vous me donner pour rappeler, à vos lecteurs que la CRCC a le savoir faire et la maitrise mondiale dans la réalisation. Pour le second volet de votre question traitant des perspectives dans le domaine du ferroviaire, nous concernons, nous sommes prêt à satisfaire tous les besoins des clients. En sommes nous espérons et sommes disposés et engagés à participer à cet ambitieux projet de la ligne minière ou autre dans le désert.

Justement avez-vous les capacité de réaliser dans les zones du sud, tel que le désert….

Comme je vous l’ai mentionné notre société China Railway corporation est l’un des plus grand groupe de construction intégré en chine et au monde, nous avons 40 filiales dont 4 bureaux d’études, plus de 350 000 collaborateurs et présents dans 130 pays, ce qui note de la diversité de nos réalisations. Vous savez à l’ouest de la chine, nous avons une zone désertique, CRCC est leader dans la réalisation dans cette zone. Elle a conçu et construit plus de 50% des chemin de fer à grande vitesse et des de chemins de fer conventionnels, à charge lourde et grande vitesse. On dirait 60% de projet sont réalisé par notre société.

Qu’en est-il des entretien et la réhabilitation des ouvrages d’arts complexes ?

C’est un des points forts de notre entreprise, nous avons des expériences et références dans l’exploitation des routes des autoroutes, chemins de fer, transports urbains et autre bâtiments et équipements publics.

K.A.