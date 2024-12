Avancement des Travaux sur la Ligne Minière Ouest du Chemin de Fer : Pose du Rail et Explosions Contrôlées

Dans le cadre de l’achèvement de la ligne minière ouest du chemin de fer, reliant les villes de Bachar, Tindouf et Gara Djebilet, les travaux progressent à un rythme soutenu , selon l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi des Investissements dans les Chemins de Fer (ANESRIF ) qui a publié des images illustrant ces travaux en cours, mettant en avant la complexité et la précision des opérations nécessaires à la pose du rail.

Le tronçon entre Tindouf et Gara Djebilet, long de 135 kilomètres, fait actuellement l’objet de l’installation du rail grâce à un dispositif de pointe : un train spécial composé de huit locomotives de traction et de quatre-vingts porteurs de béton et de voies ferrées, a indiqué l’agence Anesrif . Cette étape s’inscrit après la préparation de la plateforme inférieure, réalisée dans les délais précise le poste sur FB Par ailleurs, les travaux se poursuivent également sur un autre tronçon clé du projet, entre Bachar et Hamkir, sur une distance de 200 kilomètres. Ce segment a été particulièrement marqué, le 10 décembre dernier, par des vidéos montrant les opérations de bombardement de zones rocheuses, menées dans les secteurs des kilomètres 30 et 31. Ces techniques, qui visent à éliminer les obstacles rocheux, sont indispensables pour garantir la stabilité et la sécurité de la voie ferrée dans ces zones difficiles. Il convient de noter que ces travaux d’aplatissement des zones rocheuses nécessitent fréquemment le recours à des explosions contrôlées. Cette méthode permet d’accélérer le rythme des travaux tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Ces avancées témoignent de l’engagement des autorités pour la modernisation du réseau ferroviaire national, avec pour objectif d’améliorer la desserte des zones minières et de renforcer l’infrastructure de transport stratégique pour l’économie du pays.