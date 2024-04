Pose de première pierre pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de 200Mw à El-Meghaïer

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines, a inauguré lundi à El-Meghaïer le début des travaux d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts (MW). Cette initiative, première du genre au niveau national, est une étape cruciale dans les efforts de l’Etat pour promouvoir les énergies renouvelables et diversifier les sources d’électricité.

Ce projet, programmé pour une durée de 14 mois, devrait générer plus de 500 emplois dans la région. Il comprendra 20 champs photovoltaïques, totalisant 364 000 panneaux solaires, ainsi que ,20 transformateurs électriques et une centrale secondaire d’une capacité de 30 kilovolts, un générateur électrique, ainsi que des équipements d’entretien et des systèmes de surveillance et de contrôle et détection d’incendie et de prévention.Occupant 400 hectares à Tendla( sud de la wilaya d’El-Meghaïer), ce projet fait partie d’un programme ambitieux comprenant la construction de 15 centrales solaires dans 12 wilayas, totalisant une capacité de 2 000 MW.