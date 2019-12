Rétropédalage : Pas de production des Gammes Volvo Trucks en Algérie

Prévus d’entrer en production en 2020, la gammes Volvo Trucks FH, FM et FMX, par Soprovi , l’actuelle usine de montage des Renault Trucks, ne sera pas produite en Algérie, du moins pour l’année 2020, date annoncée en grande pompe , au lancement de sorti d’usine du premier camion de la gamme camion tracteur Renault Trucks, faisant partis , du groupe AB volvo, apprend t-on d’ un des commerciaux de SMT distributeur pour l’Algérie des gammes camion et engins TP de marque Suédoise Volvo .

Pour en savoir un peu plus sur ce rétropédalage du constructeurs volvo à monter ses camions en Algérie ou est-ce un problème d’agreement, les chargés de communication joint par téléphone sont aux abonnées absent.

Notre interlocuteur , atteste et poursuit que le show room stratégique de la marque sis à bord de l’autoroute Dar Elbeida dédié pour la distribution et l’après vente des camions sera bientôt fermé et un plan des départs des commerciaux affiliée à Smt est déjà mis en place.

Pour rappel, Le groupe Volvo, l’un des principaux constructeurs mondial de camions, d’autocars et d’autobus, d’engins de chantier ainsi que de moteurs marins et industriels et la joint-venture SPA Soprovi, issue de partenariat respectivement (30% et 70%) entre Renault Trucks et le Groupe BSF Souakri .