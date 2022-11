M. Arkab reçoit le vice-président de la société chinoise « Genertec CNTIC »

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche06 novembre au siège de son département , le vice-président de la société chinoise « Genertec CNTIC », Chen BO, avec lequel il a abordé les opportunités d’investissement et de partenariat, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette audience, le ministre Arkab, tout en se félicitant des relations traditionnelles avec les compagnies chinoises, notamment la signature en mai dernier d’un contrat portant sur la réalisation d’un complexe de production de Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) avec le Groupe Sonatrach.

ll a, à cette occasion, présenté le plan de développement du secteur ainsi que les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l’énergie et des mines, avec une meilleure attractivité des investissements.

Il a, également, insisté sur l’importance qu’accorde son département ministériel à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, en particulier dans les domaines des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

De son coté , le Vice-Président de CNTIC, tout en présentant les activités du groupe, a fait part de l’intérêt de son entreprise au marché Algérien et son souhait de réaliser des investissements dans les différents secteurs de l’économie en Algérie notamment en matière de réalisation des infrastructures énergétiques.

Pour rappel, société , selon son site d’information participe à des projets d’ingénierie de protection de l’environnement sous la forme d’introduction d’équipements techniques, d’appels d’offres et d’autres formes, et apporte d’importantes contributions au développement de la cause de protection de l’environnement de mon pays et au développement durable des moyens de subsistance de la population, s.

La société a lancé plus de 200 projets d’ingénierie de protection de l’environnement pour le pays, pour un montant cumulé d’environ 1,9 milliard de dollars américains indique le site de l’entreprise . Les principaux projets comprennent : 21 usines d’approvisionnement en eau en construction, avec une échelle d’approvisionnement en eau totale d’environ 4,7 millions de tonnes par jour, y compris le projet d’approvisionnement en eau et de drainage de la ville principale de Chongqing, le projet d’approvisionnement en eau de Shanghai Nancheng et le projet d’approvisionnement en eau de Shijiazhuang. 86 usines de traitement des eaux usées, avec une échelle totale de traitement des eaux usées d’environ 12,42 millions de tonnes / jour, y compris le projet de traitement des eaux usées de Chongqing, le projet d’assainissement des eaux usées de la confluence de Shanghai, le traitement du bassin de la rivière Henan Huaihe – sous-projet d’assainissement, l’amélioration de l’environnement du bassin de Jilin Songliao – sous-projet d’assainissement, etc. .; 15 décharges d’ordures, avec une échelle totale de traitement des ordures d’environ 13 830 tonnes / jour, y compris le projet anti-infiltration de la décharge de Beijing Gaoantun, le projet de concession de traitement des déchets médicaux de Beijing Gaoantun, le traitement des déchets d’amélioration de l’environnement de Liuzhou, l’incinération des déchets de Xiamen, la rivière Xiangjiang Projet de décharge de déchets du bassin, etc.; 21 projets de chauffage, l’échelle de chauffage totale est d’environ 1,3 million de kilowatts par an et la zone de chauffage est de 16 millions de mètres carrés, y compris le chauffage central de Mudanjiang, le chauffage central de Qinhuangdao, l’expansion et la reconstruction de la centrale thermique de Shenyang , etc.