SITP 2024: Mercedes lance une offre dédiée aux chantiers avec des remises sur les tracteurs Actros, fabriqués par l’EDIV

Mercedes, en partenariat avec l’EDIV (Entreprise de Distribution et d’Industrialisation de Véhicules), propose une nouvelle offre spécialement conçue pour les professionnels du secteur, notamment ceux engagés dans des chantiers ferroviaires et d’infrastructures pour accompagner les entreprises du secteur des travaux publics.

Cette offre inclut une gamme complète de véhicules, comprenant des malaxeurs, des porteurs et des camions à benne, adaptés aux besoins tant du secteur privé que des grandes entreprises structurées.

L’un des points forts de cette offre réside dans la capacité de Mercedes à garantir , la robustesses, des configurations adaptées aux besoins du marché, de la disponibilité de ses camions, un avantage qui distingue la marque sur le marché. Les tracteurs Actros sont proposés à partir de 17 500 000 DA, selon la configuration choisie.

Avec cette initiative, Mercedes et l’EDIV visent à soutenir les professionnels dans les projets de construction et de construction d’infrastructure ferroviaire attribués en leur offrant des solutions robustes, performantes et fiables pour des conditions de travail exigeantes.