Mobilité urbaine Le Sommet mondial des transports publics de l’UITP reporté à décembre 2021

Tant que la pandémie de coronavirus n’est encore contrôler, plusieurs évènement tel que forum , Salons qui rassemble plus d’un millier entre participants et visiteurs sont reportés ou différé à 2021 . En dépit de cette crise les organisateurs continuent à planifier à communiquer de nouvelle date à ces plate de forme de communication C’est le cas pour le sommet mondial des transport publics l’UITP annonce le report de son édition 2020 à décembre 2021 qui se tiendra au centre d’Exhibition de Melbourne(Australie). L’organisateur indique dans son communiqué qu’il prend tout le temps nécessaire pour planifier et construire une édition encore plus grande et meilleure .