Note de conjoncture trimestrielle : sur les prévision du Fmi , Care annonce une baisse du PIBde 5,2%

Le think thank Care a, dans une publication en ligne en date du 14 décembre, publié, une note de conjoncture du premier trimestre 2020 et a fait une projection sur le premier trimestre 2021 , articulée sur les pronostiques du Fmi.

La fin de ce trimestre a été marquée par l’aggravation de la pandémie COVID19 au niveau mondial et de son accélération en Algérie. En effet, les premiers cas détectés l’ont été vers la fin du mois de février. Les décisions prises par le Gouvernement à partir du 12 mars ont fortement impacté l’activité économique. Les mesures de confinement total (Blida) ou partiel (autres wilayas) ont causé la cessation de l’activité dans beaucoup de secteurs et dans le meilleur des cas une restriction des horaires de travail. Les estimations récentes faites par le FMI prévoient, pour la fin de cette année, une baisse du PIB de l’ordre de 5,2%, un doublement du déficit de la balance commerciale (-18,3%) et une reprise de l’inflation (+3,5%). Il est à noter que dans cette prévision, l’activité reprendra en 2021 (+6,2%), le déficit de la balance commerciale diminuera légèrement (-17,1%) et l’inflation augmentera légèrement par rapport à 2020 mais doublera pratiquement à celle de l’année en cours (+3,7%) .