Invest Expo ouvre ses portes lundi 14 mars 2022 au CCO

Le coup d’envoi de la quatrième édition du salon international de l’industrie, la construction, des travaux publics et de l’exportation sera donné, demain lundi 14 mars au Centre des conventions d’Oran (CCO).

Le salon, organisé à l’initiative de l’agence « Sunflower communication », sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, avec la contribution de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, du bureau de la Confédération algérienne du patronat-citoyen et la bourse de sous-traitance industrielle et du partenariat, réunira quelque 80 entreprises publiques nationales et privées spécialisées dans l’immobilier, la construction, l’exportation, les travaux publics, l’énergie, ainsi que des annexes de sociétés étrangères activant en Algérie de Tunisie, Canada, Chine, Turquie, Espagne, a indiqué à l’APS le commissaire de cette manifestation Ahmed Haniche.

Ce rendez-vous ambitionne également de créer des opportunités de partenariat et d’investissement productif et de dépasser les effets négatifs de la pandémie du Corona sur la dynamique de l’activité économique, a-t-on indiqué.