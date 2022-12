Partenariat ENICAB(DZ) et CTC GLOBAL (USA) pour la fabrication des câbles hautes tension ACCC®

L’ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elizabeth Aubin, a présidé la cérémonie de signature d’un nouveau partenariat entre la société américaine CTC Global et la société algérienne ENICAB pour fabriquer

des câbles de lignes électriques aériennes à haute performance et économes en énergie dans le but de soutenir l’expansion, l’efficacité et la décarbonation du réseau électrique en Algérie, indique le communiqué de l’ambassade usa en Algérie. Cette convention a été signée par le PDG de l’ENICAB, Abdelhakim Louahem et le vice-président de CTC Global, Steve Jackman.

L’accord permet à ENICAB de fabriquer en Algérie les câbles ACCC® de grande capacité et économes en énergie de CTC Global pour aider à étendre le réseau électrique algérien et à améliorer son efficacité, sa capacité et sa fiabilité tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à conserver les précieuses ressources hydriques de l’Algérie. L’utilisation de ces câbles accélérera l’intégration de la production d’énergie renouvelable à partir de sources solaires et éoliennes dans le système électrique national. Cela permettra à terme à l’Algérie d’exporter son excédent d’électricité vers l’ensemble de la région méditerranéenne, précise le document .

Les câbles ACCC® ont été sélectionnés pour plus de 1 100 projets de plus de 250 services publics dans 64 pays et sont reconnus pour avoir éliminé plus de 18 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 liées aux pertes de ligne, souligne la même source. Pour rappel, ENICAB, est une entreprise algérienne pionnière dans la fabrication de câbles électriques, avec plus de trente-deux ans de service dans le domaine, offrant à ses clients une gamme large etdiversifiée de produits comprenant des câbles basse tension, des câbles industriels, des câbles moyenne tension et de des câbles nus haute tension.