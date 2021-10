Pelle New Holland: le concessionnaire Ival annonce des remises allant jusqu’à 1 500 000 DA

Le groupe Ival spa annonce la disponibilité immédiate sur les pelles hydrauliques sur chenilles de la marque New Holland, anciennement du groupe CNH industrie, avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à 1 500 000 Da ! Cette offre alléchante valable à travers tout son réseau de distribution .

Avec une configuration adaptée aux exigences des applications de carrière ou de terrassement, les pelles sur chenilles New Holland sont équipées d’un moteur à la fois puissant, robuste, et remarquablement économique, précise le communiqué.

Pour les modèles disponibles, le concessionnaire propose en livraison immédiate des pelles sur chenilles avec un poids en ordre de marche de 22, 31 et 37 tonnes, et assure la disponibililté de la pièce de rechanges d’origine.

Le marché des équipements destinés à la construction et aux travaux publics étant très attractif et hautement compétitif, Ival, soutient le document, œuvre constamment à développer une offre de solutions adaptée aux besoins de ses clients , le bon prix et à la clé offre une garantie de 12 mois ou 2000 heures de fonctionnement sur tous les modèles .