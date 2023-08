Photovoltaïque: CDER propose le calibrage des pyranomètres

Le laboratoire d’étalonnage pyranomètres appartenant au centre de recherche et de développement des Energies Renouvelable CDER annonce ses nouvelles prestation d’ étalonnage et de calibrage des pyranomètres dont disposent les stations météorologiques installées au niveau des centrales photovoltaïques. Ces stations météorologiques sont indispensables pour la réalisation des tests de performance. Selon Karim Guernouti, dans un post sur le réseau professionnel IN ou il se montre très actif, le chargé des relations extérieures de CDER, précise que le laboratoire est le premier du genre à l’échelle Africaine et Arabe à disposer des instruments de mesure du rayonnement solaire selon le principe de mesure ISO 9847 : 2023.

Dans un précédent poste , l’auteur avait annoncé que le même laboratoire d’essais solaires et d’étalonnage (pyranomètres) appartenant au centre de recherche a été accrédité selon la norme Internationale ISO/CEI 17025 , Il permet aux bureaux d’études d’optimiser le dimensionnement des centrales photovoltaïques par une mesure juste et fiable, l’installation d’un système de production électrique par énergie solaire exige, au préalable, la connaissance du gisement solaire afin de dimensionner de manière optimale le système photovoltaïque.