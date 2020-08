Principaux agrégats 2019: le groupe Cosider realise plus de 200 milliards de DA avec une progression de 15 %

De mars à juin de chaque année, et exceptionnellement pour 2020 marquée par la pandémie mondiale, les bilans des grandes entreprises sont encours de publication depuis juillet sur les médias. Elles font état de leur rapport d’activité annuelle. Le géant national des BTP Cosider ne deroge pas pas à cette règle . Il a rendu public ses résultats sur le site du groupe . 2019 a été une année de performance et d’exploit ou l’activité globale a atteint le montant cumulé de 209 milliards de Dinars dépassant celui de 2018 .Un exploit atteint grâce à la mise en œuvre des plans successifs de croissance et de développement mis en oeuvre s enorgueille le rédacteur du rapport. Il poursuit, grâce aux chiffres éloquents réalises et la qualité des efforts fournis par l important collectif a érigé Cosider en qualite de leader incontesté dans son domaine.

En effet, durant l’exercice 2019, le Groupe COSIDER a su maintenir sa courbe de croissance et a réussi grâce à une mobilisation de nouvelles affaires d’un montant de plus de 166 Milliards de DA, à porter son plan de charges à la clôture de l’exercice à 422 Milliards de DA, soit une couverture d’activité de 26 mois. Par secteur d’activité, le nouveau plan de charges est constitué principalement comme suit : Les Travaux Publics et Transport pour un montant de 169 Milliards de DA ;La Défense pour un montant de 65 Milliards de DA ; L’Energie pour un montant de 60 milliards de DA ; L’Habitat pour un montant de 56 milliards de DA ;La Santé pour un montant de 23 Milliards de DA ; L’Hydraulique pour un montant de 16 Milliards de DA. L’activité globale du Groupe, avec une évolution de 15% par rapport à 2018, a atteint un montant de 209 Milliards de DA. Les 4 sociétés de travaux ont réalisé une activité de plus de 193 Milliards de DA soit 93% de la production globale du Groupe, soit une amélioration de 17% par rapport à l’exercice 2018. La répartition de l’activité par filiale se présente comme suit : COSIDER TRAVAUX PUBLICS a réalisé une activité de 65 Milliards de DA, impactant très positivement le niveau global de l’activité du Groupe. Cette activité a été réalisée à hauteur de : 32 Milliards de DA dans la division ouvrages spéciaux ; 14 Milliards de DA dans la division ferroviaire ; 14 Milliards de DA dans la division infrastructures ; 05 Milliards de DA dans la division barrages. COSIDER Canalisations a atteint un niveau d’activité de 58,5 Milliards de DA, soit 124% de ses objectifs de l’année et une évolution de 22% par rapport à 2018. Cette activité est répartie comme suit :4 Milliards de DA dans la division hydrocarbure , 24 Milliards de DA dans la division hydraulique, 0,5 Milliards de DA dans la division transport de l’énergie électrique, Cosider Construction a atteint près de 41 milliards de DA d’activité, enregistrant ainsi une évolution de 4% par rapport à l’exercice précèdent, une activité réalisée sur ses deux principaux segments :, Division génie civil pour 24 milliards de DA, Division bâtiment pour 15 milliards de DA, Fortement boostée par l’importance des commandes mobilisées durant l’exercice 2019, la filiale Cosider Ouvrages d’Art a très sensiblement amélioré son niveau d’activité pour le porter à plus de 28 milliards de DA contre 11 Milliards de DA en 2018. Les sociétés de soutien ont enregistré, durant l’exercice 2019, une activité de 15,4 milliards de DA, soit une évolution de 116% par rapport à l’exercice 2018. COSIDER Carrières, à elle seule, a clôturé l’exercice 2019 avec une production valorisée de 4 Milliards de DA, soit 26% du total activité soutien, équivalent à une production physique de 6 280 604 tonnes. L’effectif moyen, quant à lui, a atteint les 40.681 travailleurs en progression de 2% par rapport à celui de l’exercice 2018. Cette évolution est en adéquation avec l’évolution de l’activité de certaines filiales ainsi que la nature de l’activité de certaines autres. 6.788 travailleurs, soit 17% de l’effectif moyen, ont bénéficié de formations touchant diverses disciplines, pour une enveloppe de près de 291 Millions de DA. Ces formations ont été effectuées principalement à travers les 4 centres de formation du Groupe. Le Groupe a, également, pris en charge 540 jeunes apprentis pour leur préparation aux métiers clés du BTPH. La consolidation des principaux indicateurs de gestion du Groupe Cosider, pour l’exercice 2019, fait ressortir : Une valeur ajoutée de près de 88 Milliards de DA, en évolution de 12% par rapport à 2018. Elle représente 42% de l’activité. Un excédent brut d’exploitation de 44 Milliards de DA, affichant une évolution de 15% par rapport à l’exercice 2018. L’EBE représente 21% de l’activité et 50% de la valeur ajoutée. Un résultat ordinaire avant impôt cumulé de 38 Milliards de DA, dont près de 31 Milliards de DA provenant de l’activité des filiales hors Société Mère.