Rakhroukh reçoit les membres du bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs des travaux publics

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a reçu, mardi, les membres du bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs des travaux publics pour écouter les préoccupations des travailleurs des entreprises du secteur, indique un communiqué du ministère. Selon l’Aps , la rencontre du ministre avec la délégation de la fédération, conduite par Said Bennaï, a été « l’occasion d’écouter les préoccupations soulevées par les représentants des travailleurs et de faire un état des lieux des entreprises publiques, filiales des trois groupes placés sous la tutelle du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base ». Au terme de la rencontre, le ministre « s’est montré optimisme quant à l’amélioration de la situation des entreprises concernées à travers le lancement de nouveaux projets structurants dans le domaine des travaux publics et des infrastructures, qui auront un impact positif sur l’activité de ces entreprises » .