Résultats : AQS a exporté 320 000T de produits pour 200millions usd au 1er trimestre 2023

Au premier trimestre 2023, le métallurgiste AQS a exporté 320 000 tonnes de produits sidérurgiques, notamment du fil machine et du rond à béton, pour un montant de 200 millions de dollars. Cette information a été communiquée par Mououd Loualia, directeur de communication, lors du 25e Batimatec qui s’est tenu du 7 au 11 mai.

Les principaux marchés sont les États-Unis et sur l’Afrique, notament, en Mauritanie , le Sénégal, la Lybie, le Nigeria. Soulignant que les produits de Bellara ont connu un grand succès sur le marché américain et seront bientôt disponibles sur les marchés canadien et australien grâce à leur certification Cares, qui leur permet d’accéder aux marchés anglo-saxons.