Résultats du deuxième trimestre 2021: Caterpillar réalise un bond de 29% par rapport à T2 2020

Caterpillar Inc a annoncé, à fin juillet, un chiffre d’affaires et un chiffre d’affaires de 12,9 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 29 % par rapport à 10,0 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020.

Cette augmentation est principalement due à l’augmentation du volume des ventes. entraînée par une demande plus élevée des utilisateurs finaux pour l’équipement et les services et l’impact des changements dans les stocks des concessionnaires. Les concessionnaires ont davantage diminué leurs stocks au cours du deuxième trimestre de 2020 qu’au cours du deuxième trimestre de 2021.

La marge bénéficiaire d’exploitation était de 13,9 % pour le deuxième trimestre 2021, contre 7,8 % pour le deuxième trimestre 2020. Le bénéfice par action du deuxième trimestre 2021 était de 2,56 $, contre 0,84 $ de bénéfice par action au deuxième trimestre 2020. L’action au deuxième trimestre 2021 était de 2,60 $, contre un bénéfice par action ajusté de 1,27 $ au deuxième trimestre 2020.

Pour le premier semestre 2021, les flux de trésorerie d’exploitation des entreprises s’élevaient à 4,0 milliards de dollars. Au total, la société a reversé 0,8 milliard de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, après avoir augmenté le dividende et rétabli les rachats d’actions. La société a terminé la période avec 10,8 milliards de dollars de liquidités.