Salon d’électricité et énergies renouvelables: La 6ème édition du SEER s’ouvre aujourd’hui à la Safex

Ce salon, qui sera inauguré lundi, représente un espace de communication et de partage autour de thématiques et problématiques liées à l’industrie de l’électricité, de la transition énergétique et des énergies renouvelables (EnR), ajoutent-ils.

Ce salon regroupera différents opérateurs nationaux et internationaux du secteur : fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité et installateurs, dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables.

Cet évènement sera ponctué par un riche programme de communications animées par des experts et universitaires autour de la Green Energy et son impact économique ou encore l’industrie de l’hydrogène vert et bleu et ses perspectives.

Ce salon verra, également, la tenue de tables rondes portant sur des thématiques tel que la politique nationale de transition énergétique et les différentes applications des EnR dans l’industrie et l’agriculture. La 5ème édition du SEER a vu la participation de plus de 60 exposants et 5.000 visiteurs (80% professionnel ), selon les organisateurs.