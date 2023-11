SEForum : Hec présente ses solutions pour le développement durable des ports

La société Chinoise china Harbour( HEC ), filiale de Cccc, spécialiste de la construction des infrastructures portuaires et autre projets dans les EnR, a tenu à participer au premier sustainable economy forum (SEForum) note selon Clara Qu Junxuan du département marketing, pour exprimer l’engagement de HEC dans l’économie durable.

Le Sustainable Economy Forum promet d’être cette tribune pour la promotion du développement durable en Algérie. HEc , à travers son exposition expose ses prestations dans la construction écologique, durables et souhaite collaborer pour la mise au point et faire migrer les ports de la 1ere à la 3ème génération, plus respectueuses de l’environnement . Ce Géant de la construction, faisant partie des 500 plus grandes entreprises Chinoise, dispose de capacités de transformation, des infrastructures anciennes générations pour les optimiser au valeur responsable et les concilier au développement durable.

Hec , selon notre interlocutrice présente sur le stand , met en avant son ancrage dans l’ économie verte à l ´international et précise quelques réalisations et pour ne citer que le projet éolien off shore de 80 MR au Vietnam et un autre au Niger.

