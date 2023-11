SEforum: TotalEnergies déroule sa feuille de route pour la décarbonation

La 1ère édition du Sustainable Economy Forum, qui se déroule les 6 et 7 novembre, au Centre international des conférences, à Alger, a vu la participation des sociétés du secteur de l’énergie, a l instar deTotalEnergies, qui a saisi cette tribune du premier panel pour dérouler sa stratégie et les actions à entreprendre avant 2030 et voire à terme à 2050 , pour arriver à la neutralité carbone.



En effet, selon Moufdi Chikh , TotalEnergies compte d’abord réduire son empreinte carbone par la séquestration du co2, la récupération des gaz des torches, ensuite profiter du potentiel solaire Algérien pour « solariser les installations industrielle du secteur des énergies par des installations de 100Gw en Enr et accélérer l’offre des énergies à bas carbone, à travers un mix énergétique soit 50% en électron et 50% en molécules, représentées par les biogaz, H2et le e-fuel. L ´Algerie poursuit le 2e communicant, Abdelkrim Dziri, est dans les projets de promotion d’ une économie durable pour réduire cette empreinte carbone . En effet, son entreprise compte injecter annuellement 4millions usd dans des projets Enr afin de d augmenter l opportunité des exportations du gaz .