SITP2024: la 20ème édition se tiendra du 24 au 27 novembre à Alger

Le Salon International des Travaux Publics (SITP) se tiendra à Alger du 24 au 27 novembre 2024. Cet événement majeur réunira les acteurs du secteur des travaux publics, de la construction et des infrastructures, offrant une plateforme d’échanges, d’innovations et de partenariats et surtout une vitrine des nouveau projets , à l’instar des projets dans le ferroviaire, notons à ce propos le plus grande réalisation du premier tronçon de 200 km du projet de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet.

Le SITP 2024 mettra en avant les dernières avancées technologiques et les tendances du marché, et permettra aux professionnels du secteur de découvrir les solutions les plus récentes pour répondre aux défis de développement des infrastructures en Algérie. Pour plus d’actualité du secteur , nous y reviendrons avec une quotidienne spécial live à partir du salon.