SmartROC T35 E : Epiroc a dévoilé son tout premier engin de forage de surface électrique à batterie à la Bauma

Un démonstrateur du tout premier engin de forage électrique à batterie avec marteau hors trou d’Epiroc, le SmartROC T35 E, est présenté au salon de la Bauma. Cet engin est une étape importante dans la transition vers un forage zéro émission dans les mines à ciel ouvert et les carrières du monde entier.

Le design du SmartROC T35 E est basé sur l’engin de forage de surface éprouvé SmartROC T35.

La Division Surface d’Epiroc développe, fabrique et commercialise une large gamme d’équipements de forage de roches pour les mines à ciel ouvert, l’exploration, la construction, les carrières, ainsi que pour les applications de forages d’eau et d’énergie dans le monde entier.

En combinaison avec l’expérience inestimable acquise lors du développement des engins à batteries dans le souterrain par Epiroc, ce nouvel engin est conçu pour optimiser les normes environnementales des carrières et des grands chantiers de la construction. Outre ses faibles émissions, cet engin offre une gamme de fonctionnalités intelligentes ainsi qu’une sécurité, une fiabilité et des performances élevées – dans un environnement de travail plus silencieux.

Le SmartROC T35 E est équipé d’une batterie et d’un câble électrique, ce qui améliore considérablement la flexibilité. Vous pouvez choisir de forer avec l’alternative la plus adaptée à l’emplacement et à l’occasion. Il permet également un transport rapide et fluide à l’intérieur des sites et entre ces derniers.

L’engin de forage de surface est équipé du même type de batteries et de sous composants éprouvés que les solutions de batteries souterraines Epiroc. Cela simplifie la manipulation des pièces de rechange et l’entretien pour les clients ayant plusieurs opérations différentes précise le communiqué de son fabricant qui dispose de site de fabrication en Suède, aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Japon.