Streumaster lance une nouvelle génération d’épandeurs d’agent liant

Streumaster a ajouté de nouveaux modèles à ses séries MC et TC qui élèvent la barre en matière de remplissage, de précision d’épandage et de convivialité. En particulier, le dispositif de remplissage rapide des deux côtés, les doseurs autonettoyants et le nouveau panneau de commande garantissent que les épandeurs d’agent liant – qui sont conçus comme des remorques ou pour être montés sur un véhicule porteur .

Les nouveaux épandeurs d’agent liant peuvent être remplis facilement des deux côtés grâce à deux connecteurs de remplissage aux dimensions généreuses. Ils sont équipés de série à l’arrière de la machine, permettant aux camions-silos de se rendre directement à l’épandeur d’agent liant et de remplir le conteneur même lorsque l’espace est limité ou que la circulation est en mouvement.

Chacun des connecteurs de remplissage est conçu pour gérer jusqu’à 2 tonnes de liant par minute. Le nouveau dispositif de remplissage pneumatique à grande vitesse et la nouvelle conception du conteneur garantissent que le processus de remplissage est terminé rapidement et que le liant est uniformément réparti dans tout l’intérieur du conteneur. De plus, un système de filtre automatique en option est disponible pour rendre le processus de remplissage sans poussière.

Le système de dosage du liant entièrement automatique garantit que le liant est déchargé avec précision, quelle que soit la vitesse de déplacement de la machine. En combinaison avec le dispositif de pesage électronique Weightronic, il est possible de calculer simultanément la distance parcourue et la surface couverte de liant. Dans ce contexte, le système régule le taux d’épandage en continu et de manière entièrement automatique.

Les doseurs de conception rotative sont l’un des points forts des nouveaux épandeurs de liant. Grâce à un boîtier spécial avec des zones de pression et de détente et des chambres flexibles, les doseurs sont autonettoyants. Cela garantit un processus uniforme et performant avec une précision d’épandage élevée.De plus, les trois largeurs d’épandage partielles de l’unité d’épandage peuvent être contrôlées séparément, ce qui permet d’ajuster individuellement le débit d’épandage de chaque section.