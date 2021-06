Tasdir organise son premier salon export destiné pour le marchéLybien le 30 et 31 Mai à la Safex

En marge du forum économique algéro-lybien qui se tient depuis hier samedi 29 Mai à Alger ou près de 400 opérateurs algériens et lybiens ont pris part aux travaux . Un salon de production nationale destinés au marché lybien est organisé par la société Tasdir Spa , filiale de la Safex , et se tient le 30 et 31 Mai aux Palais des Expositions Safex.

Une initiative lancée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, accompagné du ministre du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que du ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Mohamed Al-Hawij, qui invite les entrepreneurs et opérateurs industriel algériens a prendre part à la reconstruction de la Lybie et d’ investir en partenariat avec leurs homologues libyens dans des domaines comme l’énergie, l’industrie de transformation et l’industrie cimentière, et surtout renforcer la coopération dans le secteur du Btp notamment dans les produits et matériaux de construction , secteur ou l’ Algérie à fortement investit, et compte des dizaines de milliers de milliers de producteurs qu’auront le loisir de couvrir les lybiens au salon Tasdir en rencontre B2B et autres exposition au Palais des expositions les pins maritimes ou les Champions du BTP entre constructeurs et industriels mettent en exergue leur savoir faire

L’organisation de cette exposition en marge de l’événement cité précédemment, regroupe les secteurs d’activités concernés par le marché libyen, sera une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux de nouer des partenariats avec leurs homologues libyens dans le but de placer leurs produits dans ce marché à fort potentiel, et par la même occasion, d’augmenter le volume de nos exportations hors hydrocarbures.

Des échanges de flux entre les deux pays qui s’intensifieront avec la réouverture prochaine du poste frontalier terrestre de Debdeb-Ghadamès, en passe d’achever les préparatifs logistiques et techniques finaux, en attendant la réouverture de la ligne maritime reliant Tripoli et Alger en vue de l’exploiter dans le transport des marchandises, précise t-on par ailleurs.

