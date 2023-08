Transport : Benabderrahmane pose la première pierre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire jumelle Annaba-Bouchegouf

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a posé samedi14 aout , dans la commune d’Oued Fragha dans la province de Guelma, la première pierre d’un projet de modernisation et de jumelage de la section Est de la ligne ferroviaire minière entre Annaba et Bouchegouf dans la province de Guelma . Ce tronçon s’étendant sur 54 km du projet de modernisation et de dédoublement de la ligne ferroviaire minière Tébessa-Annaba jusqu’à Bouchegouf (wilaya de Guelma), comptant parmi les plus importants projets d’infrastructures réalisés par l’Algérie.