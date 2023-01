Transport: Sonatrach reçoit son premier bateau made in Algéria

La Société de gestion et d’exploitation des terminaux marins à hydrocarbures (STH) a réceptionné, samedi, le premier remorqueur marin en acier de fabrication algérienne produit par l’Entreprise publique de construction et de réparation navale (ECOREP) de Bouharoun (Tipasa). C est une grande première pour le secteur de l’industrie navale en Algérie.

En effet, le premier bateau remorquer 100% made in Algeria, avec un taux d integration locale de 65%, taux d’intégration de 80%, après l’entame de la production de panneaux marins en acier par le complexe El Hadjar a précisé M. Zeghdar, sel l’Aps.

Fabriqué par l’Établissement de construction et de réparation navale Ecorep, ce bateau remoquer d’une longueur de 14 mètres baptisé au nom de ‘’Tamelaht Béjaïa’’, a été livré à la filière de la Sonatrach, STH (Société de Gestion et d’Exploitation des Terminaux Marins à Hydrocarbures). Le ministre a relevé, en outre, que le remorqueur a été réalisé selon les normes internationales en vigueur, avec un suivi technique assuré par le « Bureau Veritas certification ». « Un fait garant de la sécurité de ce remorqueur, déjà prouvée suite à des expérimentations », a-t-il souligné.