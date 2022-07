Trophée Export 2021 : Deux IDE du secteur de l’industrie de la construction sacrées

Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’année 2021 a été remporté par l’Ide Tosyali Algérie, spécialisée dans la fabrication de fer et d’acier.

La cimenterie CILAS filiale du groupe Holcim à Biskra a été récompensée par le 1er Prix d’encouragement du « Trophée Export 2021 ».

Un prix qui récompense les meilleures entreprises algériennes dans le domaine des exportations hors hydrocarbures pour l’exercice 2021. Un troisième prix a gratifié les efforts de la Sarl FLR qui active dans la robinetterie/plomberie.

Pour rappel, le Trophée Export 2021 a été décerné par un jury présidé par le WTCA et composé de représentants de la Direction générale des douanes, de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Association Nationale des Exportateurs Algériens [ANEXAL ], de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen [CAPC] en présence du Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, le professeur Kamel REZIG, et le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques, Monsieur Yacine OULD MOUSSA.

Les trophées ont été attribués pour leur performance à l’export durant l’année 2021. L’usine de CILAS a atteint son objectif de 0.9 Millions de tonnes d’exportation sur un bilan global du Groupe Lafarge Algérie qui dépasse les 2.6 Millions de tonnes indique le communiqué du groupe Holcim.

Dans son allocution, le ministre du commerce M. Rezig a affiché sa satisfaction quant à la hausse des exportations de toutes les filières durant les quatre premiers mois de 2022, à l’instar de celle de l’ordre de 97% des engrais chimiques azotés avec un montant de 623,49 millions de dollars ou encore la croissance de 125% des exportations de ciment pour une valeur de 130,94 millions de dollars.