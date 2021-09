Vente & Location engins de chantiers

Eurl europea est une entreprise de travaux publiques et de location d’engins compte en son sein une équipe d’ingénieurs locaux qui s’appuie sur celle de la maison mère à l’international. Son siège social est situé à Hydra-Alger, et active sur l’ensemble du territoire national. Elle se positionne dans les domaines des travaux publics et équipements pour le BTPH. Europea92 accompagne ses clients pour le choix de la solution la plus adaptée pour la concrétisation de leurs projets, par la vente ou location des matériels de chantier à la limite du stock disponible.

A cet effet, elle propose en vente ou en location son parc matériel :

Location :

1. Excavatrices de différents tonnages ( Pelles de marques Cases, New Hollande, Hitachi )

2. Les travaux de fondation (Des foreuses Soilmec, des outillages de forage).