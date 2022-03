Vers la création d’un cluster des industriels des remorques et semi-remorques

Le Directeur général du développement industriel au ministère de l’Industrie, Ahmed Salem Zaid a mis l’accent, jeudi, sur la nécessité d’intégrer tous les acteurs de la filière de l’industrie des remorques et des semi-remorques dans un cluster pour assurer davantage d’efficacité et une complémentarité des investissements et encourager la production nationale, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie.

Cette déclaration est intervenue lors d’une rencontre consacrée au suivi et au développement des activités liées à l’industrie des remorques et des semi-remorques organisée par le ministère de l’Industrie sous la présidence de M. Zaid qui a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer tous les acteurs de cette filière dans un cluster pour assurer davantage d’efficacité et une complémentarité des investissements de manière à encourager la production nationale, réduire les coûts et proposer des produits concurrentiels aux plans local et international ».

Le responsable a évoqué la proposition d’un projet de cahier de charges spécifique à cette filière industrielle comprenant des facilitations pour les différents opérateurs activant dans ce domaine.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part une quarantaine d’opérateurs économiques, a permis de jeter la lumière sur les problèmes et les insuffisances dont souffre l’industrie des remorques et semi-remorques et de tenter de trouver des solutions, notamment en exploitant les capacités industrielles disponibles et en assurant une complémentarité entre les différentes entreprises activant dans ce domaine, selon la même source.

Cette initiative vise à développer cette filière, indique le ministère, précisant que cette rencontre a permis d’asseoir des règles solides pour un bon démarrage de l’industrie des remorques et des semi-remorques.

Les participants à cette rencontre ont salué la démarche du ministère de l’Industrie de tenir des rencontres similaires en vue d’organiser et de développer cette filière industrielle, à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs.