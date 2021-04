126 941 chargeuses sur pneu vendues au premier T1 2021 par 23 fabricants chinois  

L’industrie chinoise des équipements de construction affirment que le rythme soutenu des ventes en progression une forte demande de machines de construction et d’énergie macroéconomique au cours du trimestre 2021. La China Construction Machinery Association (CCMA), selon aggregate business, affirme que les ventes des 23 fabricants chinois de chargeurs supérieurs ont atteint 22 772 en mars 2021, soit une augmentation de 52% d’une année sur l’autre.

Les 26 principaux fabricants de pelles en Chine ont vendu un total de 126 941 pelles au premier trimestre de 2021, en hausse de 85% sur un an, ont révélé les données de la China Construction Machinery Association (CCMA). En examinant de plus près les données de la CCMA, 113 565 excavatrices ont été vendues sur le marché intérieur, en hausse de 85,3% sur un an, tandis que les exportations de l’équipement ont augmenté de 81,9% à 13 376. En mars seulement, les ventes de pelles ont atteint 79 035 unités, en hausse de 60% par rapport à la même période l’an dernier. La CCMA note que les ventes de machines à creuser sont un indicateur important de la vitalité d’une économie, car la demande est généralement soutenue par la croissance du développement minier et des infrastructures. Pendant ce temps, la CCMA a également souligné que les ventes des 23 fabricants chinois de chargeurs supérieurs ont atteint 22 772 en mars 2021, soit une augmentation de 52% d’une année sur l’autre.Quelque 4151 chargeuses ont été exportées vers le marché étranger, une augmentation de 40,5% par rapport à la même période en 2020. Au premier trimestre, les ventes totales de chargeuses ont atteint 39 333 unités, en hausse de 60,7% d’une année sur l’autre.