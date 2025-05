BATIMATEC 2025: Knauf Algérie annonce un investissement de 50 millions d’euros pour doubler sa capacité de production et exportations

Le géant des matériaux de construction, Knauf Algérie, a marqué son entrée au salon international du bâtiment et matériaux de construction , Batimatec 2025, en réaffirmant avec vigueur son rôle de pilier industriel et son engagement indéfectible envers le secteur crucial du BTP et le développement économique national. L’entreprise a profité de cette tribune du BTP pour dévoiler ses récentes avancées , sa vision d’un avenir où performance rime avec solidarité et respect de l’environnement, a-t-elle annoncé dans un communiqué relayé à la veille de l’événement.

Fort de son ancrage local et employant une équipe 100% algérienne, Knauf Algérie consolide sa position de pilier industriel grâce à un investissement majeur de plus de 50 millions d’euros. Cette injection de capitaux permettra à l’entreprise d’atteindre une capacité de production impressionnante de 35 millions de m² de plaques de plâtre et 600 000 tonnes de plâtre par an. Cette expansion stratégique vise à répondre efficacement aux besoins croissants du marché national, accompagnant ainsi les grands projets structurants du pays . Parallèlement à cette croissance de sa capacité de production, Knauf Algérie accélère son développement à l’international. L’entreprise a exporter en 2024 plus de 5 millions de m² de plaques de plâtre vers l’Afrique et le bassin méditerranéen et vise d’atteindre les 6 millions à fin 2025 , affirmant ainsi son rôle dans la valorisation du « Made in Algeria » sur la scène mondiale.

Au-delà de son positionnement industriel parmi les majeur , le développement durable et l’engagement envers les communautés locales constituent le socle de la stratégie de Knauf Algérie . L’entreprise precise qu’elle met en œuvre des actions concrètes pour minimiser son empreinte environnementale et apporter un soutien tangible au tissu socio-économique des régions où elle est implantée.