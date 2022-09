12e rencontres des mines et carrière : les entreprises françaises en prospection en Algérie

Les professionnels des mines et carrières, notamment fournisseurs d’équipements français ont rencontré en B2B leurs homologues algériens lors de la 12è rencontre mines et carrières. Les projets de demain se négocient aujourd’hui. Le potentiel minier algérien étant avéré est inscrit parmi les priorités du gouvernement à travers l’exploitation de plusieurs gisements, obéit à une politique de diversification de l’économie sur le moyen et long terme est aussi possible grâce aux nouveaux textes d’application de la nouvelle loi relative à l’investissement, publiée dans le JO N° 60t qui rend le cadre plus attractifs. Satisfaire les besoins intérieurs en matière première et exporter les surplus attire les investisseurs et fournisseurs des équipements pour accompagner l’industrialisation du secteur.

Des rencontres s’organisent dans le cadre d’une communication b to b. A cet effet, la la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (cciaf), jouant le rôle de facilitateur a organisé sa 12e édition des rencontres mines et carrières dans le but d’une mise en relation commerciales entre une vingtaines d’entreprises françaises et autres algériennes. 350 participants ont pris part à cette 12e édition note de l’intérêt d’un secteur émergent et prometteur.