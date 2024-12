1,7 millions de logements réalisés avec des matériaux de construction 100% algériens pour un montant de 35 milliards de dollars

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a fait état, mardi à Alger, de la distribution, au cours de la période 2020-2024, de 1,7 million de logements, toutes formules confondues, soulignant que ces logements, réalisés avec des matériaux de construction locaux, pour une enveloppe budgétaire globale de 35 milliards de dollars, ont été raccordés aux divers réseaux et dotés des équipements publics. Pour un budget alloué de 35 milliards de dollars, ces logements ont été réalisés avec des matériaux de construction 100% algériens, raccordés aux divers réseaux et dotés des équipements publics », a ajouté le ministre. Le ministre a ajouté que conformément à la vision du président de la République, un programme ambitieux a été lancé pour la période 2024-2029, reflétant la vision profonde de l’avenir de l’habitat et du développement en Algérie, avec un objectif sans précédent : la réalisation de 2 millions de logements », a ajouté le ministre.