19ème SITP: les projets ferroviaires et maritimes à l’honneur

M. Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 19e Exposition internationale des travaux publics (SITP) au Palais des expositions (Pins maritimes – Alger). en compagnie de son homologue Turc, le ministre des Transports et Infrastructure, M. Abdulkadir Uraloglu, qui a honorer par sa participation à la cérémonie officielle d’ouverture de cette 19 édition, qui se tient du 14 au 18 novembre au Palais des expositions Safex.

Lors de son allocution inaugurale, M. Rakhroukh a rappelé en préambule, les progrès réalisés par le secteur des travaux publics et des installations de base dans le domaine des routes et autoroutes, des ports, des aéroports et des chemins de fer et a assuré, à l’endroit des entreprises participantes et particulièrement celles du pays d‘ honneur, à savoir la Turquie, de la volonté de poursuivre les efforts et les travaux visant à renforcer la coopération entre les deux pays, et voir élargir le partenariat au domaine de la mise en œuvre des projets ferroviaires.

Il a souligné, la mise en œuvre du programme National d’Investissement Ferroviaire lancé par le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de son engagement n°15 relatif au lancement de grands projets structurants et d’infrastructures pour renforcer les réseaux ferroviaires et autoroutiers, a permis au réseau ferroviaire d’atteindre une superficie totale longueur de 4.722 km de lignes exploitées. La longueur de ce réseau devrait augmenter à 6.500 km à la réception du programme actuel, et il est prévu qu’elle atteigne 15.000 km à l’achèvement du programme ferroviaire national d’ici 2030.

Poursuivant, » la priorité est aux nouvelles lignes ferroviaires minières , notamment celles qui répondront aux besoins de transport du phosphate depuis la zone de Djebel el ounk et de Bled El Hadba à l’est du pays, et puis celle acheminant déc la Mines de Gara Djebilet dans la région sud-ouest.

Le secteur des travaux publics et des infrastructures est considéré comme la locomotive de l’économie nationale et un moteur fondamental de développement par excellence, il constitue le support primordial et nécessaire pour préparer la région, apporter de l’emploi et des investissements et contribuer à créer un dynamisme de croissance.

À cet égard, le Salon International des Travaux Publics est considéré comme l’une des principales et vitrines des objectifs et de la concurrence des constructeurs à l’instar des nombreuses sociétés chinoise et turc qui se disputent aujourd’hui le marché avec les majors du Btp algérien, à l’instar de Cosider , de Gitrama, pour ne citer que celles -ci.

K.A