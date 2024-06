Les Femmes de CSCEC en Algérie : Pionnières de la Construction et de l’Amitié Sino-Algérienne

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) met en lumière l’impact significatif de ses employées chinoises en Algérie, qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation de projets d’infrastructure et la promotion de l’initiative « La Ceinture et la Route ». Dans un communiqué , cette grande entreprise chinoise qui a participé dans de nombreux projets en Algérie a tenu à partager une belle expérience humaine des femmes qui ont permis à l’ascension de la CSCEC en Algérie.

En effet, le document rendant hommage à l’effort féminin, tout en citant des parcours et contributions précise que depuis 2012, Chang Yinlin, directrice de projet, à contribué à la construction de la mosquée Djamaâ el Djazaïr, le plus grand complexe religieux en Afrique. Rappelant que Chang a débuté comme technicienne en approvisionnement en eau et drainage et est devenue directrice en sept ans. Son travail illustre l’excellence féminine dans les projets de grande envergure.

Pour sa part , Wang Xueyan, traductrice-interprète chef, a été déterminante dans le projet de voie express de Tipaza, facilitant les communications entre les équipes chinoises et algériennes. Son rôle a permis d’achever le projet, réduisant le temps de trajet local de deux heures à 40 minutes, démontrant l’efficacité et l’engagement de CSCEC.

Li Jing, directrice adjointe des Ressources Humaines, a mené des initiatives pour intégrer les femmes locales dans les équipes de CSCEC. En 2015, l’entreprise a lancé une politique de localisation réussie, employant aujourd’hui 350 femmes algériennes sur un total de 17 721 employés. Li souligne l’importance de rassurer les familles locales sur la sécurité et les perspectives de ces emplois.

Bai Lu, ingénieure contractuelle, a rejoint l’équipe après l’université pour explorer de nouvelles cultures et parfaire ses compétences en langue française. En cinq ans à Oran, Bai apprécie les découvertes culturelles et les opportunités professionnelles offertes par son poste.

Ces femmes de CSCEC Algérie illustrent comment l’initiative « La Ceinture et la Route » favorise non seulement le développement des infrastructures, mais aussi les échanges culturels et les opportunités économiques pour les femmes chinoises et algériennes, a indiqué le document.

Li Jing, directrice adjointe des Ressources Humaines, a mené des initiatives pour intégrer les femmes locales dans les équipes de CSCEC. En 2015, l’entreprise a lancé une politique de localisation réussie, employant aujourd’hui 350 femmes algériennes sur un total de 17 721 employés. Li souligne l’importance de rassurer les familles locales sur la sécurité et les perspectives de ces emplois.

Bai Lu, ingénieure contractuelle, a rejoint l’équipe après l’université pour explorer de nouvelles cultures et parfaire ses compétences en langue française. En cinq ans à Oran, Bai apprécie les découvertes culturelles et les opportunités professionnelles offertes par son poste.

Ces femmes de CSCEC Algérie illustrent comment l’initiative « La Ceinture et la Route » favorise non seulement le développement des infrastructures, mais aussi les échanges culturels et les opportunités économiques pour les femmes chinoises et algériennes, conclu , le comun