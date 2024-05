Tirsam présente la marque Develon sous sa bannière au Batimatec 2024

Tirsam, basé à Batna et reconnu en tant que carrossier et fabricant de chariots industriels et autre pelle, a profité du Batimatec 2024 pour annoncer l’ introduction la marque Develon sur le marché algérien sous sa bannière .

La marque orange mondiale d’équipement de construction connue sous le nom de Doosan s’appelle désormais Develon. Signifiant « Développer » et « En avant », Develon symbolise d ‘un nouveau départ après son rachat par Hyndai.

Ce changement de nom fait suite à la vente de Doosan Infracore à HD Hyundai (anciennement Hyundai Heavy Industries Holdings Co. HHI.

Sous la nouvelle marque Develon , l’entreprise continuera à fournir des produits pour l’industrie de l’équipement de construction et de l’infrastructure.