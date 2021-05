402 millions USD exportations algérienne hors hydrocarbures au premier T1 2021

La valeur globale des exportations durant la période janvier-février a régressé de 22,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent où elle s’était établie à 5,6 milliards USD, a précisé le ministère.

Par contre, une augmentation de 18,6% durant cette période a été observée sur les exportations hors hydrocarbures, en atteignant 402 millions USD, tandis qu’elles n’ont pas dépassé les 339 millions USD au cours du premier bimestre 2020, a ajouté la même source. Les engrais représentent 33,1% du montant global des exportations hors hydrocarbures durant janvier-février 2021, suivis par les produits chimiques inorganiques qui s’adjugent 17,0% de cette recette, talonnés de près par le sucre et les préparations à base de sucre et de miel avec 16,2%, note le bilan du ministère.

7,1% de ce montant a été réalisé grâce à l’exportation des fruits et légumes, contre 6,7 % grâce aux expéditions de fer et d’acier et enfin 19,8% réalisés par l’exportation d’autres produits, a ajouté le ministère.

Pour rappel, la valeur globale des exportations durant l’année dernière (2020) s’est élevé à 23,8 milliards USD, avec 2,25 milliards USD récoltés grâce aux expéditions hors hydrocarbures.

APs