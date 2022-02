45 Exposants participants au 2e Salon national BUILTEC 2022

Les entreprises des industries de la construction, des nouvelles technologies, des logiciels et de l’énergie renouvelable s’exposent depuis hier le 20 février sur le BUILTEC 2022, qui se tient jusqu’au 23 de ce mois, à l’hôtel Marriott, dans la wilaya de Constantine. En effet, la seconde édition qui revient cette année accueille, une quarantaine d’exposants dont les plus importants de la région Ouest, à l’instar du groupe des sociétés Hasnaoui Solutions ou du groupe Amen Hyde spécialiste du secteur de l’hydraulique et des traitements des eaux. Builtec qui se donne comme crédo pour cette édition, le thème générique, » les constructions modernes et les nouvelles technologies » seront aussi au menu des stands des produits ou procédés de construction. À noter que des ateliers sont organisés à partir de ce deuxième jour, dédié à la plus value du scan 3d dans l’industrie de la construction pour ce qui est de la conférence animée par l’entreprise Amnehyde pour ne citer que celle-ci qui s’est tenue durant cette matinée.