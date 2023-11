AIEA La production totale d’électricité à partir de sources renouvelables a augmenté de 5,6 % sur un andans la zone OCDE

Le dernier rapport sur les statistiques mensuelles de l’électricité de l’AIE, incluant les données d’août 2023, révèle que pour Total OCDE : Dans la zone OCDE, la production nette totale d’électricité s’est élevée à 979,5 TWh en août 2023, soit une augmentation de 0,8% par rapport au même mois de l’année dernière. La production d’électricité à partir d’énergies fossiles a atteint 530,8 TWh en août 2023, soit une baisse de 2,5% ou 13,4 TWh par rapport à août 2022. Cette baisse est principalement attribuée à une baisse significative de la production d’électricité à partir du charbon (-11,2% sur un an). , tandis que le gaz naturel connaît une hausse modérée (+2,5 % sur un an). Dans l’ensemble, la part des combustibles fossiles dans le mix électrique de l’OCDE s’élevait à 54,2 %, soit 1,8 % de moins qu’en août 2022. La production totale d’électricité à partir de sources renouvelables a augmenté de 5,6 % sur un an, l’énergie éolienne étant en tête de cette tendance ( +19,5% sur un an), suivi par l’énergie solaire (+17,3% sur un an). Ces deux technologies renouvelables compensent la baisse de la production hydroélectrique (-3,6% sur un an). Les énergies renouvelables représentaient 30,2 % de la production totale d’électricité de l’OCDE, soit une augmentation de plus d’un point de pourcentage par rapport à août 2022. La production d’électricité nucléaire a atteint 149,9 TWh en août 2023, soit une augmentation de 3,8 % sur un an, avec une hausse plus élevée. production observée dans toutes les régions de l’OCDE. La part de l’énergie nucléaire dans le mix électrique de l’OCDE s’élève à 15,3 %, soit 0,4 % de plus qu’en août 2022.