Algérie-Turquie : Hisser le volume des investissements à 10 milliards Usd

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi à Ankara, la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards Usd.

Lors d’une conférence de presse animée conjointement par le Président Tebboune avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au Complexe présidentiel d’Ankara à l’occasion de sa visite d’Etat en Turquie, le chef de l’Etat a indiqué que les discussions étaient « riches et approfondies, au cours desquelles nous avons conforté les acquis auxquels ont abouti nos discussions, il y a deux ans en Algérie, lors de la visite du Président Erdogan en 2020, suite à laquelle de nombreux accords de coopération ont été conclus ». « L’une des plus importantes décisions prises par le président Erdogan à l’époque était de porter les investissements turcs en Algérie à près de 5 milliards Usd, et cela a été réalisé », a-t-il rappelé. Et d’ajouter: « nous avons convenu de hisser le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards Usd ». Le Président de la République s’est félicité des « étapes importantes franchies par les deux pays ensemble », lesquelles, a-t-il dit, « viennent enrichir nos relations historique privilégiées et renforcer le processus de partenariat stratégique dont nous nous employons à poser les bases aux plans politique, économique et culturel et dans tous les domaines.

APS