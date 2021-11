ALGEST: Près de 80 entreprises attendues au rendez-vous de la sous traitance industrielle

Donneurs d’ordres et sous-traitants, prendront part à la 6ème édition du Salon de la sous-traitance (ALGEST 2021), prévu du 22 au 25 novembre courant, au Palais des expositions (SAFEX) à Alger, ont annoncé mardi les organisateurs. Un salon qui revient en présentiel après un long break , lié au contexte Covid-19 est au rappel , est organisé conjointement par le World Trade Center Algiers et la Bourse Algérienne de Sous-traitance et Partenariat (BASTP).

Le Salon international de la sous-traitance. ALGEST , qui est placé comme tous les événement qui se tient en cette fin d’années sont placés sous le signe de reprise est une plate forme biennale de rencontre exceptionnelle entre donneurs d’ordres et sous-traitants et industriels algériens à la recherche de partenaires et fournisseurs pour capter les immenses opportunités du marché.

De nombreux secteurs sont représentés à l’instar par une trentaine de fabricants des composants mécaniques, des équipements de production, industrie métal et électrique.