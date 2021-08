attribution : AEC –GCB  et  COSIDER sur trois stations de dessalement

Trois stations de dessalement d’eau de mer seront lancées prochainement à réalisation par trois entreprises publiques majeures dans leur domaine respectif. Les trois SDEM auront capacité de production globale de 150.000 m3/j, sont attribués à trois EPE à savoir Cosider canalisation , GCB et AEC.

Dans un communiqué rendu public sur la page Fb de Sonatrach, il est précisé que la société nationale de génie civil et de construction GCB et L ‘ énergie algérienne Aec auront à charge de la réalisation de la station de Corso, d’une capacité de 80 000 m3 par jour, alors que Cosider Canalisation s’occupera de la réalisation de deux stations, l’une au lieudit «Bateau Cassé», d’une capacité de 10 000 m3/ jour et une autre à El Marsa, d’une capacité de 60 000 m3 / jour.Pour rappel, le plan de sdem compte 11 usines réparties sur tout le littoral, dans lesquelles l’entreprise AEC a des participations allant de 30 à 49 %, en association avec des partenaires étrangers. Sa capacité de production globale s’élève à 2,1 millions de m3/jour, ce qui représente une contribution de 17 % de l’eau potable distribuée. Avec le lancement des trois nouveaux Projets de Dessalement de Mer (Alger-Ouest, El-Tarf, et Skikda), la capacité passera à 2,7 millions de m3/jour.