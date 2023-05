BAD : Financement du projet de construction de  20 000 logement au  Togo

La BAD a annoncé dans un communiqué le financement de l’assistance technique pour les études de faisabilité du projet de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo.

Le projet des 20 000 logements est une priorité des autorités togolaises qui l’ont inscrit dans la « Feuille de route Togo 2025 » qui constitue le cadre de référence de l’action gouvernementale et de celui des interventions des partenaires techniques et financiers sur la période 2022 – 2025. Le projet est aligné sur le Document de stratégie pays (2021-2026) du Togo dont l’un des objectifs est d’appuyer le pays dans la formulation et l’exécution des politiques publiques de la « Feuille de route Togo 2025 ». Le coût total du projet est de 6,07 millions de dollars américains. C’est un addendum qui ne modifie pas le montant total de la participation du Groupe de la Banque africaine de développement qui s’élève à 5,13 millions de dollars. Il diminue le montant du prêt qui est désormais de 4,91 millions de dollars tout en octroyant un don de 218.327,31 dollars qui n’était pas prévu dans le rapport d’évaluation du projet en novembre 2022. Les ressources proviennent du Fonds africain de développement – le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement. La Banque ouest-africaine de développement va aussi contribuer pour 600 millions de francs CFA (932.893,83 dollars).