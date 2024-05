Batimatec 2024 : une célébration des constructions et de l’innovation

le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarik BELARIBI, en compagnie de ses deux homologues des travaux publics et du commerce et promotion des exportation respectivement Lakhdari Rakhroukh et Tayeb Zitouni, a procédé ce dimanche à l’inauguration officielle de la 26ème édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de construction et des Travaux Publics Batimatec 2024, qui se tient du 5 au 9 mai courant, au Palais des expositions à Alger.

550 exposants, dont environ exposants nationaux occupe plusieurs pavillon, la délégation ministérielle , comme de coutume font la tournée des stands selon le protocole et marque des haltes chez les plus importants opérateurs du marché , constructeur ,producteur et autres représentations , his

Halte chez le Doyen des entreprises des Btp qui célèbre ses 50 ans

La BTPH Hasnaoui a été honorée par la visite des Ministres sur stand où trônent majestueusement ses réalisations monumentales, témoignant ainsi de son indéfectible engagement envers l’excellence et innovation dans le domaine de la construction. Une attention particulière a été accordée à la BTPH Hasnaoui, une entreprise pionnière dans le secteur du BTPH célébrant ses 50 ans d’existence. Les ministres ont échangé avec M. Brahim Hasnaoui, un acteur incontournable et major régional , dont la réputation des ses belles réalisations et investissements dépasse la région.

Engins de chantiers de retour sur le Batimatec 2024

Après une longue absence à l’exposition des engins de chantiers et camions font le retour sur l’esplanade panafricain à cette 26ème édition en raison du dégel et attribution des agréments attribué à plusieurs concessionnaires.

on noter la présence de Future Motors Algérie représentant de Hyundai , SinoTruck avec sa gamme , How , Liebherr division Béton , Tirsam(DOOSAN) , Fiori, Algomat, Luigong , JMC