Les véhicules s’invitent au Batimatec 2024 : JMC Motors annonce sa première participation

JMC Motors Algérie participe à la 26ème édition du salon international du bâtiment, des matériaux de construction et travaux publics (Batimatec ) qui se tient du 6 au 5 mai à Alger.

La marque chinoise JMC annonce sa première participation au plus important salon du BTP de toute la région qui compte annuellement plus de 100 exposant de toutes nationalités. en effet, le concessionnaire invite les professionnels à découvrir sa gamme de véhicules utilitaires composé de pick up , simple et double cabine et camions pour tout type de chargement adaptées aux besoins des entreprises opérantes en amont et en aval dans l’industrie de la construction. Au cœur de cette manifestation JMC Motors Algérie exposera à la place de l’Unité Africaine .