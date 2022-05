Batimatec 2022 : Les entreprises italiennes dépassent en nombre de participants les turques

Connues pour leur forte participation et agressivité durant les deux décennies de la forte croissance sur le marché algérien du btp, les entreprises Turques constructeurs ou fournisseurs d’équipement de chantier, ont enregistré pendant plus de 10 ans le plus fort taux de participation et plus grands espace loué sur le salon international des matériaux de construction et équipements de chantier, le Batimatec.

L’édition 2022 déroge à cette règle de la concurrence entre les pays participants et leurs entreprises respectives, notant que pour la première fois les entreprises italiennes arrivent en force , soit 80 exposants au pavillon Gourara contre seulement 60 entreprises Turques exposantes dans leur pavillon traditionnel comme chaque édition, le Casbah.

Un fait révélateur du mouvement qui se produit dans les marchés et de l’intérêt que portent les uns et les autres aux différents secteurs en Algérie.

On notera que pas moins de 7 autres pays participants sont regroupés au Pavillon AHAGGAR Parmi ces pays exposants l’Allemagne, Les Emirates

L’Espagne, la France, la Grèce, le Portugal et la Tunisie.

Le Batimatec est un salon qui est réparti sur presque l’ensemble des Pavillons que compte la safex, organisé selon les thématiques et les filières du secteur de l’industrie de la construction.

Le pavillon central en zone C par exemple est réservé aux fabricants de Ciments, des adjuvants, plâtres et plaques de plâtre ; aux matériels de mesures de topographie . Le secteur du fer à noter le treillis soudés et clôtures (Matériel de construction) et enfin les faux plafonds, ciments-colle , peinture étanchéité , ascenseurs et lavage occupe les zones annexe, etc.

La place africa est réservé généralement au gros matériels à savoir les engins destinés au gros œuvres, à l’instar des des grues, des bull, des pelles, camions , remorques, etc.

R.N.