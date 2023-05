Batimatec 2023 : Lafarge met l’accent sur la construction empreinte carbone réduite

Comme chaque Salon Batimatec le Cimentier Lafrage marque sa présence avec une nouveauté et une thématique. Sa participation à la 25ème édition il dévoilera son engagement pour la réduction de l’impact carbone des bâtiments en présentant son expertise ainsi que celle de son groupe Holcim, Lafarge Algérie. Selon le communiqué produit à cet effet, il fait mention qu’il souhaite mettra en évidence les solutions innovantes déjà disponibles pour les consommateurs publics et privés algériens, afin de construire des bâtiments de grande qualité ayant un impact carbone considérablement réduit tout au long de leur cycle de vie.

DES SITES INDUSTRIELS PLUS VERTS, avec une utilisation croissante des énergies renouvelables au sein même du processus industriel ou dans le transport de matières et de marchandises. Lafarge Algérie s’engage à équiper son usine de sacs de panneaux photovoltaïques d’ici la fin de l’année 2023, fournissant plus de 50% des besoins électriques du site. Le développement se poursuivra par une électrification progressive des engins de manutention et de transport. CONSTRUIRE MIEUX AVEC MOINS, en construisant des bâtiments à faible teneur en CO2 avec des matériaux tels que le ciment CHAMIL™ ECOPlanet, dont l’impact CO2 par tonne est d’au moins 40% inférieur à un ciment standard. D’autres types de ciments ayant une empreinte carbone encore plus faible, en cours de développement, seront également mis en avant, ainsi que la solution ARDIA™ pour la construction et la rénovation des routes par le recyclage de l’ancienne chaussée. BÂTIMENTS DURABLES TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE, grâce à l’élargissement de la gamme de produits offerts par Lafarge Algérie vers des solutions isolantes pour sol, mur et toiture. Les mortiers AIRIUM™, seule solution minérale d’isolation thermique des bâtiments récompensée par le label « Solar Impulse efficient été comme en hiver, mais également de réduire la consommation énergétique des bâtiments. CONSTRUCTION CIRCULAIRE, l’impératif de passer d’une économie linéaire « prélever-fabriquer-gaspiller » à une économie circulaire « réduire-recycler-régénérer » est une autre priorité de Lafarge Algérie. À travers son activité Geocycle™, de nouveaux procédés de fabrication et d’utilisation des matières premières alternatives sont élaborés. Cette technologie sûre et durable permet d’associer des processus industriels innovants à la préservation des ressources naturelles locales [argile, calcaire, fer et gaz naturel], grâce à la valorisation en cimenteries des déchets courants, industriels et dangereux.« Chez Lafarge Algérie, nous sommes convaincus que l’avenir de la construction réside dans des pratiques durables et responsables. En tant qu’acteur clé de l’industrie algérienne, nous sommes fiers de contribuer à cette transition vers une économie circulaire et à un bilan carbone net zéro. Nous sommes impatients de partager notre engagement et notre expertise avec les visiteurs du Salon BATIMATEC. » souligne Nicolas GEORGE, Représentant du Groupe Holcim en Algérie.