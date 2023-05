Bativert : Le marché du coffrage et de l’échaffaudage est porteur grâce au secteur industriel que le bâtiment

Bativert, fournisseur d’équipements pour la maintenance et la construction de coffrages multidirectionnels et d’échafaudages, a récemment participé à la 25ème édition de Batimatec. Bien que leur stand ait été moins important que lors des précédentes éditions, ils ont mis en avant l’essentiel. Selon Hamid Zeggane, directeur général de Bativert, cela est dû à une baisse des commandes des constructeurs de bâtiments et au manque d’intérêt des promoteurs immobiliers pour l’utilisation de coffrages et d’échafaudages.

Poursuivant, » le marché de Bativert est désormais orienté vers les secteurs et acteurs soucieux du respect des normes de sécurité sur leurs chantiers ». Ainsi, Bativert traville davantage avec des entreprises du secteur pétrolier et gazier ainsi que des cimentiers, qui souscrivent à des normes respectant les règles de sécurité sur leurs chantiers.

Malgré cette nouvelle orientation, Bativert reste un fournisseur de qualité pour les équipements de maintenance et de construction de coffrages multidirectionnels et d’échafaudages.