27ème  Batimatec : Un événement incontournable pour le secteur du BTP en Algérie

La 27ème édition du Salon Batimatec , qui a ouvert ses portes hier le mai 2025 au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger, sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. promet d’être un événement majeur pour le secteur du bâtiment et toute l’industrie des matériaux de construction en Algérie et au-delà. Avec une programmation riche, des conférences pertinentes et des concours inspirants pour la jeune génération d’architectes,Batimatec 2025 se positionne comme un acteur clé dans le développement de l’industrie de la construction en Algérie et un carrefour pour les échanges d’idées et d’innovations. À ne pas manquer pour tous les acteurs du secteur.

Avec une superficie d’exposition de 40 000 m², Batimatec 2025 se veut une vitrine incontournable pour les plus grandes sociétés nationales publiques et privées, mais également un nombre impressionnant de sociétés étrangères, en provenance de pays comme la Chine, la Turquie, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, et bien d’autres. Coorganisé par Algeria Exhibitions, filiale du groupe SAFEX, et la société Batimatec Expo, cet événement est devenu, au fil des années, l’un des plus importants rassemblements professionnels du BTP au niveau continental.

Un Programme de Conférences

En plus des espaces d’exposition et de démonstrations, le Salon Batimatec offre un programme de conférences techniques qui attire à la fois des professionnels du secteur et des universitaires.Parmi les conférences les plus attendues, celles sur les règles parasismiques algériennes (RPA 2024) seront au cœur des discussions. Les experts débattront de la nouvelle définition de l’aléa sismique, de la géotechnique, ainsi que des structures en béton armé dans le cadre de la nouvelle réglementation RPA 2024. Une autre session importante, intitulée « Géorisques », abordera l’évaluation des risques géologiques ayant un impact sur les infrastructures, en collaboration avec des experts du Laboratoire National de l’Habitat et de la Construction (LNHC).

D’autres conférences porteront sur des sujets cruciaux comme la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) en Algérie, l’économie circulaire, la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, et l’intégration des énergies renouvelablesdans les constructions urbaines. La question des matériaux de construction, ainsi que le savoir-faire local comme gage de qualité architecturale, sera également largement discutée.