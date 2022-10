Batiwest 2022 du 9 au 13 octobre : Une participation national et internationale

une manifestation qui se tiendra du 9 au jusqu’au 13 octobre ,au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed-Benahmed, a vu la participation des entreprises nationales et étrangères du Portugal, de la Tunisie, de la Chine et de la Finlande, en plus d’institutions bancaires spécialisées dans l’habitat et des établissements relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé, en compagnie de l’ambassadeur d’Indonésie à Alger, Chalif Akbar et du consul de France à Oran, Andrès Alexis, l’ouverture de cette manifestation économique de cinq jours, organisée à l’initiative de l’agence « SB Events com Company ». M. Sayoud a souligné, dans une déclaration à la presse, que ce type de manifestations économiques constitue un espace de rencontres et d’échanges d’expériences entre différents professionnels du secteur de l’immobilier et de l’habitat pour nouer des relations de partenariat.

Lors de sa visite des pavillons et stands du salon, le chef de l’éxecutif local a renouvelé la détermination des services de la wilaya, notamment la direction locale de l’habitat, de la construction et de l’urbanisme, à accompagner les opérateurs économiques dans la concrétisation des projets d’habitat de divers formules, appelant à respecter les délais de réalisation, à renforcer les chantiers et à travailler en système de trois équipes.

Il a également insisté sur la nécessité d’encourager les entreprises nationales à concrétiser des programmes d’habitat, en particulier les jeunes entreprises, affirmant que toutes les préoccupations relatives aux permis de construction seront prises en charge, notamment l’accélération du rythme de délivrance des permis de construire.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Indonésie en Algérie, invité d’honneur de la 19e édition de ce salon, a exprimé dans une déclaration à l’APS, la volonté des investisseurs indonésiens d’établir des partenariats avec leurs homologues algériens dans divers domaines, dont le phosphate, l’huile et les infrastructures telles que l’habitat et les travaux publics.« Nous aspirons à tisser des relations entre les investisseurs des deux pays », a-t-il déclaré.

A l’occasion de ce salon, des rencontres seront organisées entre les opérateurs économiques algériens et étrangers dans le but de favoriser et élargir le partenariat.

Lors de cet événement économique, devenu une tradition annuelle dans la ville d’Oran, des journées d’études ont été programmées sur le secteur de la construction, de l’habitat et des énergies renouvelables en Algérie.