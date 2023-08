Cat Financial annonce ses résultats du deuxième trimestre 2023

Le bénéfice avant impôts sur les bénéfices du deuxième trimestre de 2023 s’est établi à 205 millions de dollars, en hausse de 6 millions de dollars, ou 3 %, comparativement à 199 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. L’augmentation est principalement attribuable à l’incidence favorable de 44 millions de dollars d’une baisse de la provision pour crédit pertes et une augmentation de 12 millions de dollars du rendement net des actifs productifs moyens, partiellement compensées par des effets de change défavorables de 27 millions de dollars et une augmentation de 18 millions de dollars des frais généraux, d’exploitation et d’administration. La provision pour impôts sur le revenu reflète un taux d’imposition annuel estimé à 26 % pour les deuxièmes trimestres de 2023 et 2022. cours du deuxième trimestre de 2023, le volume des nouvelles affaires au détail s’est établi à 3,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 57 millions de dollars, ou 2 %, comparativement à 3,10 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du volume dans le secteur minier, partiellement compensée par baisse du volume en EAME et en Amérique latine. À la fin du deuxième trimestre 2023, les arriérés chez Cat Financial s’élevaient à 2,15 %, contre 2,19 % à la fin du deuxième trimestre 2022. Les radiations, nettes des recouvrements, s’élevaient à 8 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, contre moins de 1 million de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Au 30 juin 2023, la provision pour pertes sur créances de Cat Financial s’élevait à 320 millions de dollars, soit 1,15 % des créances financières, contre 348 millions de dollars, ou 1,27 % des créances financières au 31 mars 2023. La provision pour pertes sur créances à la fin de l’exercice 2022 était de 346 millions de dollars, soit 1,29 % des créances financières.